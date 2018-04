Répartition des sièges : système par lequel le vote des électeurs d'une commune ou d'un district provincial est traduit en sièges répartis entre les différentes listes de candidats.

En Belgique, le système de vote proportionnel est de vigueur. Les sièges à pourvoir sont attribués aux listes proportionnellement au nombre de votes qu'elles ont obtenu. Pour l'application de la représentation proportionnelle au niveau communal, on utilise la méthode de calcul "Imperiali".

Les sièges sont attribués dès que le président du bureau principal a reçu les procès-verbaux de tous les bureaux de dépouillement. Ces documents mentionnent le nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence. Les résultats enregistrés par les divers bureaux de dépouillement sont alors additionnés.

L'attribution des sièges est faite sur la base d'un système de représentation proportionnelle. Les opérations arithmétiques se déroulent en 3 phases :

Calcul du chiffre électoral de chaque liste;

Répartition des sièges entre les listes;

Proclamation des élus effectifs et suppléants.

Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste. Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.

Pour la répartition des sièges en fonction de la méthode Imperiali, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 3 ½; 4; 4 ½; etc. Ensuite les quotients sont rangés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Pour les élections provinciales, on utilise la clé dite Dhont. Le nombre de voix obtenu par chaque liste est successivement divisé par 1, 2, 3, etc. On considère les quotients ainsi obtenus, par ordre de grandeur décroissante jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, le dernier quotient qu’elle a obtenu étant le diviseur électoral. Chaque liste obtient autant de sièges que le total des voix recueillies comprend ce diviseur.

Comparé au système D'Hondt, le système Imperiali favorise les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les votes nominatifs servent ensuite à désigner les candidats qui occuperont ces sièges. Plus un candidat emporte de voix de préférence, plus il a de chance de siéger.



VOIR dévolution des sièges