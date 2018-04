Province: Subdivision du territoire national dotée d'institutions politiques (conseil provincial, députation permanente ou collège provincial en Région wallonne, gouverneur).

La Belgique compte dix provinces, cinq provinces wallonnes et cinq flamandes. L'arrondissement de Bruxelles n'appartenant à aucune province, ce sont les institutions de la région qui exercent les compétences provinciales.

Les provinces peuvent agir dans de multiples domaines comme l’environnement, la culture, le logement, la santé, l’économie… Comme les communes, et selon les mêmes modalités, elles organisent de l’enseignement, surtout au niveau secondaire, singulièrement dans les filières techniques/professionnelles. Cet enseignement est subventionné par la Communauté française – on parle donc ici aussi d’" enseignement officiel subventionné ". Il n’est pas développé avec la même ampleur partout. La province qui a le plus investi dans l’école est le Hainaut