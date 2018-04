Présidence du conseil communal : conduite des réunions du conseil communal par le bourgmestre, ou par une personne spécialement désignée pour.

Le conseil communal est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf si le conseil communal a désigné un président d'assemblée, ce qui n'est pas obligatoire. La possibilité de désigner un président d'assemblée a été introduite en 2012.

La présidence du conseil communal ne sera toutefois plus possible désormais au bourgmestre, à l’échevin ou au président de CPAS empêché, à cause des confusions que cela entraînait.