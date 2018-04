Majorité: groupe d'élus disposant au moins de la moitié des sièges disponibles +1.

Cette majorité peut être atteinte via une coalition de listes, ou une liste seule. Elle peut alors signer un "pacte de majorité" qui désigne la constitution du collège communal.

Majorité absolue: si une liste décroche à elle seule plus de la moitié des sièges, on dit qu’elle a la majorité absolue, c’est-à-dire que cette liste peut former une majorité à elle seule. Elle peut toutefois décider de s’ouvrir à d’autres malgré tout, afin de renforcer cette majorité.