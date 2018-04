Groupe politique: dans les assemblées parlementaires, groupe d'élus réunis en fonction d'affinités politiques.

Les groupes politiques correspondent le plus souvent aux listes électorales sur lesquelles leurs membres ont été élus, et donc, en pratique, à des partis politiques ou à des cartels de partis. Ce n'est toutefois pas toujours le cas. Au Parlement européen, les groupes politiques regroupent des membres élus sur des listes nationales aux intitulés différents. Plus rarement, des assemblées admettent la constitution de groupes dits techniques, dont les membres n'ont pas entre eux d'affinités politiques.

Les élus forment des groupes politiques selon des modalités propres à chaque assemblée. Les conditions de reconnaissance des groupes politiques (nombre minimum de membres, etc.) et le rôle de ces groupes sont propres à chaque assemblée et figurent dans les règlements de ces assemblées.

Généralement, les commissions parlementaires sont composées de façon à refléter la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les chefs de groupe, c'est-à-dire les élus qui président chaque groupe politique, ont une fonction particulière au sein de l'assemblée. Fréquemment, ils composent la conférence des présidents avec le président et les autres membres du bureau de l'assemblée.

Les groupes politiques reçoivent le plus souvent un subside et une aide logistique (secrétariat) de l'assemblée dont ils regroupent les membres.