Eligibilité: aptitude à être élu.

Conditions d'éligibilité : ensemble des conditions à remplir par un candidat pour avoir accès à un poste conféré par élection.

Les conditions d'éligibilité doivent en général être remplies le jour des élections.

Pour être élu conseiller communal, il faut:

- être inscrit au registre de la population de la commune correspondante au 1er août de l’année d’élections

– jouir de ses droits civils et politiques

ET

- Être citoyen belge de 18 ans ou plus

OU

être ressortissant de l’Union Européenne, avoir 18 ans ou plus et être inscrit au registre des électeurs de la commune

ET

- être désigné par le vote des électeurs de sa commune

Pour pouvoir être élu échevin, il faut:

- remplir les conditions pour être élu conseiller communal (un Européen inscrit dans la commune peut donc le devenir)

- être élu conseiller (sauf dans de rares cas d'obligation de mixité)

- être désigné échevin par le pacte de majorité

Pour pouvoir être désigné bourgmestre, il faut:

- être inscrit au registre de la population de la commune correspondante au 1er août de l’année d’élections

– jouir de ses droits civils et politiques

ET

- Être citoyen belge de 18 ans ou plus

ET

obtenir le plus de voix de préférence dans la liste du pacte de majorité qui a eu le plus de voix (ou le suivant si le premier décline, etc.)