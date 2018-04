Echevin: Adjoint du bourgmestre, membre du collège des bourgmestre et échevins (ou collège communal en Région wallonne), généralement en charge de domaines spécifiques.



Le nombre d’échevins dépend de l’importance de la population de la commune. Des échelles ont été fixées. A Bruxelles, dans les communes de moins de 1.000 habitants (c’est un cas de figure évidemment théorique), le bourgmestre est épaulé par deux échevins Par trois entre 1.000 et 1.999 habitants. Et ainsi de suite. On monte à 10 échevins dans les communes de plus de 300.000 âmes. En Wallonie, l’échelle est différente. On part de 3 échevins (communes de moins de 5.000 âmes) à 9 (plus de 200.000). Aller au-delà du nombre prescrit est bien sûr interdit.



Les échevins sont donc les " ministres " de l’échelon local. Ils sont chargés d’attributions (Budget, Enseignement, Culture, commerce, PME…) comme les membres de n’importe quel gouvernement. Mais les échevins agissent au nom du collège. Formellement, aucune décision n’est prise par un échevin en son nom ; toute décision émane

Les tâches des échevins belges varient en fonction des communes. Une commune aura par exemple un échevin des travaux publics, un échevin de l'enseignement, etc.

En Région wallonne, ils sont élus par le conseil communal en son sein via le pacte de majorité. Leur nombre varie en fonction de la population de la commune (entre 2 et 10, président du CPAS compris).

2 échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants

3 échevins dans les communes de 1 000 à 4 999 habitants

4 échevins dans les communes de 5 000 à 9 999 habitants

5 échevins dans les communes de 10 000 à 19 999 habitants

6 échevins dans les communes de 20 000 à 29 999 habitants

7 échevins dans les communes de 30 000 à 49 999 habitants

8 échevins dans les communes de 50 000 à 99 999 habitants

9 échevins dans les communes de 100 000 à 199 999 habitants

10 échevins dans les communes de 200 000 habitants et plus.



Depuis 2006, les ressortissants de l'Union européenne peuvent également devenir échevins en Belgique. Le président du Centre public d'action sociale (CPAS) siège au sein du Collège Communal et peut éventuellement remplir des fonctions d'échevin.