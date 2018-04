District (provincial)

District: subdivision administrative, d'une taille supérieure à la commune mais inférieure ou égale à l'arrondissement électoral, utilisée comme circonscription électorale pour les élections provinciales.

Les élections provinciales sont organisées par district, c’est-à-dire une zone géographique composé par un ou plusieurs cantons électoraux, lesquels regroupent eux-même une ou plusieurs communes.



Les modifications apportées aux circonscriptions électorales régionales ont également entraîné des changements dans les cantons et donc dans les districts.

C’est le cas pour les districts de Soignies et La Louvière qui se composent désormais comme suit: district de Soignies (Soignies, Seneffe, Braine, Ecaussinnes, Le Roeulx, Manage) et un district La Louvière (Binche, La Louvière, Estinnes, Morlanwelz). "