Dévolution des sièges: répartition des sièges entre les listes participant à une élection, et répartition entre les candidats d'une liste, des sièges acquis par cette liste.

Dans le système de représentation proportionnelle tel qu'il est pratiqué en Belgique, les élections ont lieu sur la base de listes comprenant un nombre de candidats équivalent au maximum au nombre de sièges à pourvoir (candidats effectifs) ainsi que, pour la plupart des élections, d'un certain nombre de candidats suppléants, nombre qui est fixé par les lois contenant les dispositions propres à chaque élection.

Lors du dépouillement des votes, la première étape consiste à établir le nombre de voix obtenues par chaque liste (son chiffre électoral) et, sur cette base, à répartir les sièges à pourvoir entre les listes.

Au sein d'une liste, pour être élu, un candidat doit atteindre le chiffre d'éligibilité. Cela signifie qu'il doit avoir reçu sur son nom le nombre de voix requis pour avoir droit à un siège, ou qu'il complète ses voix propres par une partie de celles portées dans la case de tête, ce qui suppose qu'il soit aux premières places de la liste de candidats.

Le chiffre d'éligibilité varie d'une liste à l'autre et d'un scrutin à l'autre : il fait chaque fois l'objet d'un calcul qui traduit les rapports de force du moment. Il se calcule en divisant le chiffre électoral de la liste (le nombre de voix qu'elle a obtenu) par le nombre de sièges attribués à la liste plus un.

Par exemple, une liste a obtenu 60 000 voix, ce qui lui donne droit à 5 sièges. Le chiffre d'éligibilité sera de 60 000 voix ÷ (5 sièges + 1) = 10 000 voix. Autrement dit, tout candidat, quelle que soit sa place sur la liste, qui obtient 10 000 voix est d'office élu. Ensuite, on ajoute - en les prélevant du pot commun constitué par la moitié des votes en case de tête - des voix aux premiers candidats sur la liste dans l'ordre où ils y apparaissent, en attribuant à chacun le nombre de voix qui lui manque pour atteindre le chiffre d'éligibilité. Une fois le pot commun épuisé, s'il reste des sièges à attribuer, ils reviendront d'abord au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, puis au suivant, et ainsi de suite.

Pour les élections communales, au contraire des élections législatives, régionales ou européennes qui utilisent la clé dite Dhont, on utilise pour déterminer leur nombre le système Imperiali.

Pour la répartition des sièges en fonction de la méthode Imperiali, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 3 ½; 4; 4 ½; etc.

Ensuite les quotients sont rangés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Comparé au système D'Hondt, le système Imperiali favorise les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les votes nominatifs servent ensuite à désigner les candidats qui occuperont ces sièges. Plus un candidat emporte de voix de préférence, plus il a de chance de siéger.

Pour les élections provinciales et les élections communales à Bruxelles et en Flance, seront d'abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d'éligibilité. Ensuite, la moitié (pour Bruxelles) ou le tiers (pour la Flandre) des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a) est distribuée aux candidats qui n'atteignent pas le chiffre d'éligibilité.



Le premier candidat, s'il n'a pas recueilli sur son nom suffisamment de voix pour être élu, recevra de la case de tête (que l'on appelle parfois le pot commun) le nombre de voix qui lui manquent, puis on complétera le nombre de voix du deuxième candidat, puis du troisième et ainsi de suite jusqu'à épuisement du pot commun.

Une fois le pot commun vide (constitué donc de la moitié ou du tiers de l'ensemble des votes portés en case de tête), seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l'attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants.



En Wallonie, par contre, pour l'élection des conseillers communaux et provinciaux, les votes en case de tête récoltés par une liste seront comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d'élus auxquels cette liste a droit. Une fois le nombre d'élus déterminé par liste, ceux-ci seront tout simplement désignés en retenant le nombre requis dans la liste des candidats classés par ordre décroissant de leurs voix de préférence.