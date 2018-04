Cumul: exercice simultané de plusieurs mandats.

Dans les premières années de l'État belge, de nombreux parlementaires étaient en même temps fonctionnaires, magistrats, officiers, gouverneurs de province, commissaires d'arrondissement. Autre exemple : jusqu'en 1995, un membre d'un pouvoir législatif (assemblée parlementaire) pouvait en même temps être membre de l'exécutif (gouvernement), exerçant ainsi des fonctions peu compatibles (siéger à la fois dans un gouvernement et dans l'assemblée chargée de le contrôler).

Le fait d'exercer simultanément plusieurs mandats paraissant problématique, des règles d'incompatibilité ont été édictées. La première fut une loi de 1848. D'autres dispositions ont été adoptées au fil du temps, si bien qu'une coordination des mesures prises pour éviter le cumul de mandats s'imposait. Le Moniteur belge du 28 juillet 1999 a publié quatre lois datées du 4 mai et une cinquième datée du 25 mai 1999 visant à limiter les cumuls de mandats : elles fixent les règles d'incompatibilité en ce qui concerne les mandats de parlementaire fédéral et européen, de parlementaire régional et communautaire, de député permanent, de bourgmestre et d'échevin.

La région wallonne est allée plus loin, en imposant, pour les trois quarts des élus du parlement wallon, une incompatibilité de la fonction de député régional, et de celle de bourgmestre ou échevin. En 2018, c'est la fin de la période transitoire pour cette mesure: pour les trois quarts des élus du parlement wallon (le quart restant étant constitué des élus qui ont obtenu le meilleur taux de pénétration de leur liste), il est désormais interdit de cumuler le mandat de député wallon avec celui de bourgmestre ou d’échevin : ils ne peuvent donc plus se déclarer " empêchés " et doivent choisir entre les deux, leur décision s’appliquant pour toute la durée de la législature ou mandature en cours.

Par ailleurs, des dispositions ont été adoptées en 1995 et en 2004 qui obligent les ministres, leurs chefs de cabinet, les hauts fonctionnaires, les députés européens, fédéraux, régionaux et communautaires, les députés permanents des provinces, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS, etc., à déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions, ainsi qu'une déclaration de patrimoine (lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995, Moniteur belge du 26 juillet 1995 ; lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004, Moniteur belge du 30 juin 2004).

Depuis que cette obligation est entrée en vigueur en 2004, un site répertorie l'ensemble des mandats déclarés des élus. Il s'agit du site Cumuleo qui rend possible une recherche aisée des mandats parmi plus de 13 000 mandataires répertoriés.