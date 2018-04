Conseiller communal: Membre du conseil communal, désigné d'après les résultats des élections communales organisées tous les six ans sur le territoire de chaque commune belge.

Le conseiller communal exerce deux missions principales: il participe au travail législatif du conseil, et vote (ou pas) les décisions comme le budget, l'attribution de subsides, le financement de travaux, le montant des taxes, etc.

Par ailleurs, et comme tout parlementaire, il contrôle l’exécutif (le Collège des bourgmestre et échevins). Il peut interpeller celui-ci, l’interroger selon des règles bien établies, et que le président de l'assemblée (souvent le bourgmestre mais pas toujours) fait respecter, et critiquer son action.

Le nombre de conseillers varie selon la population de la commune (voir nombre de conseillers)

Rémunération

La loi a prévu que les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement. Il est cependant prévu l'octroi d'un jeton de présence quand les conseillers communaux assistent aux réunions du conseil, des commissions et sections.

Le montant du jeton de présence reste fixé par le conseil communal: son montant se situe entre 37,18 euros et 125 euros (montant du jeton provincial) et est adapté en application des règles de liaison à l'indice des prix

Devoirs

L’élu a un devoir de discrétion (il doit respecter la vie privée des personnes éventuellement mentionnées dans les documents communaux). Il est tenu au secret professionnel. Il ne peut participer à une délibération portant sur un sujet où il aurait, lui ou l’un de ses proches (parents et alliés jusqu’au 4e degré inclusivement…), un intérêt personnel. L

L’élu ne peut effectuer certaines prestations pour la commune. Pas question, par exemple, de se voir attribuer des marchés publics de travaux, de fournitures ou services (on notera qu’il peut, en revanche, effectuer des prestations pour le CPAS s’il n’en est pas membre). Retenons encore qu’il ne peut agir comme avocat dans les procès dirigés contre sa commune.