Conditions (pour voter, devenir conseiller, échevin ou bourgmestre):

Pour voter aux élections communales et provinciales, il faut:

- être inscrit au registre de la population de la commune correspondante au 1er août de l’année d’élections

ET

- Être citoyen belge de 18 ans ou plus

OU

être ressortissant de l’Union Européenne, avoir 18 ans ou plus et être inscrit au registre des électeurs de la commune

OU

être ressortissant hors-UE, avoir 18 ans ou plus, être inscrit au registre des électeurs de la commune et avoir établi sa résidence principale en Belgique, sur base d’un titre de séjour légal, de manière ininterrompue pendant les 5 ans précédent l’inscription au registre.

Pour être élu conseiller communal, il faut:

- être inscrit au registre de la population de la commune correspondante au 1er août de l’année d’élections

– jouir de ses droits civils et politiques

ET

- Être citoyen belge de 18 ans ou plus

OU

être ressortissant de l’Union Européenne, avoir 18 ans ou plus et être inscrit au registre des électeurs de la commune

ET

- être désigné par le vote des électeurs de sa commune

Pour pouvoir être élu échevin, il faut:

- remplir les conditions pour être élu conseiller communal (un Européen inscrit dans la commune peut donc le devenir)

- être élu conseiller (sauf dans de rares cas d'obligation de mixité)

- être désigné échevin par le pacte de majorité

Pour pouvoir être désigné bourgmestre, il faut:

- être inscrit au registre de la population de la commune correspondante au 1er août de l’année d’élections

– jouir de ses droits civils et politiques

ET

- Être citoyen belge de 18 ans ou plus

ET

obtenir le plus de voix de préférence dans la liste du pacte de majorité qui a eu le plus de voix (ou le suivant si le premier décline, etc.)