Commune: Niveau de base de l’organisation démocratique et politique en Belgique.

Il existe 589 communes (262 en Région wallonne, 19 en Région bruxelloise et 308 en Flandre). 87 d’entre elles ont le droit de porter le titre honorifique de ville.

La superficie (213,8 km2 pour Tournai à 1,1 km2 pour Saint-Josse-ten-Noode) et la population (de 472 071 habitants pour Anvers à 84 pour Herstappe) peuvent varier considérablement.

Les attributions communales sont très larges, elles concernent les affaires d'"intérêt communal", c'est-à-dire les besoins collectifs des habitants.

Elle est dirigée par un Collège communal (niveau exécutif) à la tête duquel se trouve un bourgmestre, et les décisions y sont prises et avalisées par un conseil communal (niveau législatif), composé d'un nombre de conseillers proportionnel au nombre d'habitants, et représenté par les candidats des listes proportionnellement à leurs résultats obtenus lors des élections communales qui y sont organisées tous les six ans.

Théoriquement une commune peut gérer tout ce qui ne lui est pas interdit.

Elle est contrôlée par l'autorité de tutelle que sont les Régions qui, en tant qu'entités fédérées ne sont plus elles-mêmes soumises à aucune tutelle.