Commune à facilité: commune dont les habitants ont le droit de s’exprimer, lors de leurs contacts avec l’administration communale, dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident.

L’expression de "facilités (linguistiques)" est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes et certains groupes de communes, essentiellement en matière administrative.

Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de "communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés", de communes "dotées d’un régime spécial" et de communes "considérées comme des communes à régime spécial".

La création de "facilités" est une conséquence des lois linguistiques qui règlent l’emploi des langues en Belgique depuis les années 1920. En dehors des 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, toute administration communale est en effet tenue d’employer, dans ses actes et dans ses relations avec ses administrés, la langue officielle de la région linguistique (française, néerlandaise ou allemande) dans laquelle elle se situe. Or cet unilinguisme des services pose problème dans les communes dont une minorité significative (voire une majorité) d’habitants emploient une autre langue nationale.

Des "facilités" ont donc été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les actes, informations, certificats et autres documents administratifs dans une autre langue officielle que celle de la région dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs relations avec leur administration communale.

Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :

– 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Elchin, Fourons, Herstappe, Messines, Renaix) ;

– 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées sur la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq, Mouscron) ;

– 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;

– les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).

La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes de facilités – lois qui n’en prévoient pas la limitation dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique, le collège des gouverneurs, le gouverneur-adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement-adjoint à Tongres.

Pour certaines des communes citées ci-dessus, des règles garantissent les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de la région dont dépend leur commune (Région wallonne ou Région flamande), mais aussi à éviter que des communes puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de la population.

Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes de la périphérie bruxelloise, Fourons et Comines-Warneton. En outre, une loi fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la commune.

Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les communes situées dans la région de langue néerlandaise autour de Bruxelles ont été restreints par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.

Règles spécifiques pour les élections

Dans les six communes à facilité et dans les Fourons, il y a toujours deux bulletins de vote : un pour le conseil communal, un pour le CPAS. La région flamande a décidé de " supprimer " les CPAS en les intégrant à la commune (ils continuent d’exister parce que

c’est une compétence fédérale mais sont des coquilles vides).

Les conseillers communaux seront donc aussi les conseillers du CPAS, SAUF donc dans les 6 communes à facilité et dans les Fourons.

Contrairement au reste des communes, où les échevins sont répartis entre les différents partis selon l’accord de majorité, dans les communes à facilité, les échevins sont élus directement, au nombre de voix.