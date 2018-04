Collège communal : niveau exécutif de la commune (équivalent du gouvernement). Il est composé en Flandre et en Wallonie du bourgmestre, des échevins et du président de CPAS (uniquement du bourgmestre et des échevins à Bruxelles) et doit obligatoirement être mixte.



Dans les communes bruxelloises, un échevin de plus, néerlandophone, peut être désigné si tous les autres sont francophones.



Le collège se réunit selon un rythme librement fixé par lui-même. En général, il se réunit une fois par semaine. Et davantage, bien sûr, en cas de nécessité. Le secrétaire communal (fiche 6) assiste à la réunion.

En Wallonie, le président du Centre public d’action sociale assiste aussi aux séances du collège – on a voulu ceci pour éviter les hiatus entre la commune et son CPAS.

La mixité des sexes au sein du collège est obligatoire, ainsi que le préconise l’article 11 bis de la Constitution. Et cette obligation est permanente. Elle vaut pour toute la durée de la législature communale (6 ans). Pas question d’assurer la mixité au début de la législature et d’y renoncer en cours de route.

Le nombre de membres est fonction du nombre d'habitants (en Wallonie, le président du CPAS est assimilé à un échevin). Il est permis à une commune de diminuer ce nombre, mais pas de l'augmenter:

2 échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants

3 échevins dans les communes de 1 000 à 4 999 habitants

4 échevins dans les communes de 5 000 à 9 999 habitants

5 échevins dans les communes de 10 000 à 19 999 habitants

6 échevins dans les communes de 20 000 à 29 999 habitants

7 échevins dans les communes de 30 000 à 49 999 habitants

8 échevins dans les communes de 50 000 à 99 999 habitants

9 échevins dans les communes de 100 000 à 199 999 habitants

10 échevins dans les communes de 200 000 habitants et plus



En Wallonie, c’est le pacte de majorité qui désigne l'ensemble des membres de ce Collège communal, en respectant les règles de désignation du bourgmestre et des échevins.