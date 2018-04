Coalition: regroupement circonstanciel de différents acteurs pour poursuivre un but commun. Spécialement: association de différents partis pour former une majorité (notamment au conseil communal ou provincial).

Différents acteurs, individuels ou collectifs forment une coalition lorsqu’ils s’associent de manière temporaire pour poursuivre un même but et mener des actions en commun. Des associations ou des organisations non gouvernementales (ONG) forment ainsi des coalitions ponctuelles pour mener ensemble une campagne d’action spécifique. Dans le cas des syndicats, on parle d’action en front commun.

Des partis politiques s’associent également de manière temporaire (en principe, la durée d’une législature) pour gouverner ensemble un pays, une région ou une localité. On utilise alors le terme de coalition comme synonyme d’équipe dirigeante ou de majorité.

Les majorités de coalition se rencontrent surtout dans les pays où on applique le scrutin proportionnel, qui donne rarement à un seul parti la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée.

Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est de coutume que chaque parti présent dans la coalition (et qui apporte donc ses voix à la majorité) soit représenté au sein du Collège communal, selon une répartition qui dépend à la fois de leur poids respectif et de la négociation, un parti ayant peu d'élus mais dont l'apport est nécessaire pour former une majorité pouvant parfois obtenir plus de portefeuilles que ce que la logique arithmétique aurait pu laisser penser.