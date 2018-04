Clé d'Hondt: dans le cadre d’une élection, système d’attribution des sièges qui vise à donner à chaque liste un nombre de sièges proportionnel à son nombre de voix. La Clé D'Hondt est un système de calcul proportionnel notamment utilisé pour l'attribution des sièges au niveau du conseil provincial, mais pas pour les les élections communales, où c'est le système Imperiali, qui est utilisé.

Pour les élections législatives, européennes, et provinciales on utilise le système de calcul proportionnel imaginé par le professeur D'Hondt de l'université de Gand. Le nombre de voix obtenu par chaque liste est successivement divisé par 1, 2, 3, etc. On considère les quotients ainsi obtenus, par ordre de grandeur décroissante jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, le dernier quotient qu’elle a obtenu étant le diviseur électoral. Chaque liste obtient autant de sièges que le total des voix recueillies comprend ce diviseur.

Pour les élections communales, on utilise un système similaire, le système Imperiali, qui consiste à diviser le nombre de voix obtenues par 1, 1,5 , 2, 2,5 , 3, 3,5 etc. (mais pas par 1), et à classer les quotients par ordre d'importance décroissant, jusqu'à ce qu'on ait le nombre suffisant.

Comparé au système D'Hondt, le système Imperiali favorise les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.