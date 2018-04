Bruxelles: ville capitale de la Belgique et siège de plusieurs institutions internationales.

La ville de Bruxelles (32 km² et 176.545 habitants au 1er janvier 2017) est la plus grande et la plus peuplée des dix-neuf communes qui constituent la Région de Bruxelles-Capitale, une entité d’1,2 million d’habitants.

Son territoire couvre non seulement le pentagone formé par la petite ceinture, mais comprend également les anciennes communes septentrionales de Laeken, Neder-Over-Hembeek et Haren, ainsi que des quartiers appartenant anciennement à d’autres communes : les quartiers de la rue de la loi et des squares Marie-Louise et Ambiorix à l’est et l’avenue Louise, le bois de la Cambre et l’avenue Franklin-Roosevelt au sud.

En application des lois sur l’emploi des langues, la ville de Bruxelles est une commune bilingue : tant le néerlandais que le français y sont utilisés pour tous les actes administratifs.

De nombreuses entreprises et administrations sont installées à Bruxelles, qui accueille quotidiennement un grand nombre de personnes qui y travaillent sans y habiter. Cette situation impose à la ville de Bruxelles des dépenses supplémentaires, alors que le revenu des Bruxellois est inférieur à la moyenne nationale. Des moyens en provenance de la Région bruxelloise et de l’Autorité fédérale sont alloués à la ville pour y faire face.

La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique. Elle l’est aussi de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie Bruxelles en vertu de décrets votés en 1984 par ces deux communautés. Elle est également le siège de nombreuses institutions internationales, dont la Commission européenne.

Il n'y a pas d'élection provinciale dans les 19 communes de la région bruxelloise, la Région étant censée assurer les missions déléguées habituellement à ce niveau de pouvoir. Il y aura par contre des élections communales pour renouveler l'ensemble des 19 conseils.

Les 19 communes de Bruxelles comptent au total 685 conseillers communaux, dont 19 bourgmestres et 151 échevins, auxquels viennent s’adjoindre 229 conseillers de CPAS, dont 19 présidents.

A Bruxelles-Ville, les électeurs devront désigner un total de 49 conseillers, puisque la population de la commune est comprise entre 150 000 à 199 999 habitants.