Arrondissement: subdivision du territoire utilisée pour organiser l'administration et la justice, ainsi que l’élection des conseils provinciaux.

On distingue l'arrondissement administratif, l'arrondissement judiciaire et l’arrondissement électoral.

L'arrondissement administratif est une subdivision d'une province ou correspond au territoire d'une province, à l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (19 communes bruxelloises) qui présente la particularité de couvrir un territoire sur lequel il n'existe plus de province et qui est le seul arrondissement bilingue français-néerlandais. Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d'arrondissement qui remplit diverses missions pour le compte de l'Autorité fédérale, de la région et du gouverneur de province (dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont attribuées au gouverneur de l'arrondissement).

Le commissaire d'arrondissement est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur dont il est l'adjoint direct, de veiller au respect des lois et des règlements d'administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l'ordre et est officier de police administrative.

L’arrondissement judiciaire est une subdivision du territoire sur laquelle est installé un tribunal de première instance, un tribunal de commerce, un tribunal du travail, un ou plusieurs tribunaux de police et des justices de paix. Une réforme des arrondissements judiciaires a été adoptée en 2013. En vertu de celle-ci, leur nombre est passé de 27 à 12.

Les subdivisions territoriales que constituent l'arrondissement administratif et l'arrondissement judiciaire sont utilisées dans toute une série de réglementations pour en organiser l'application de manière décentralisée, jusqu'à des conventions collectives de travail conclues en sous-commission paritaire et propres à certains arrondissements dans deux secteurs d'activité.

Jusqu'il y a peu, la législation électorale appelait arrondissement électoral la subdivision territoriale au sein de laquelle les listes étaient déposées et les sièges attribués.

La législation parle désormais de circonscription électorale, sauf dans le cas des élections provinciales, dans le cadre desquelles l'ancienne appellation continue à être utilisée pour l’application de l’apparentement.