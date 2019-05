Wallonie : nette progression du PTB et d'Ecolo dans la circonscription de Liège

Dans la circonscription de Liège, les résultats de 29 bureaux de dépouillement sur 212 sont à présent connus.

Selon ces tout premiers résultats, partiels, le PS reste en tête avec un peu plus de 28% des voix mais enregistre une chute de près de 4% depuis le dernier scrutin. Le PTB enregistre une très forte progression et récolte 19% des voix, un mieux de plus de 8% par rapport aux élections de 2014. Les libéraux récoltent 17% des suffrages, une chute de près de 6%. Le score d'Ecolo s'améliore de près de 6%, avec 14% des suffrages recueillis.

Dans le canton de Liège, les résultats de huit bureaux de dépouillement sur 63 sont connus. Le PS rassemble un peu plus d'un quart des électeurs, une chute de 5% par rapport au précédent scrutin de 2014. Ecolo suit avec 19,4% des votes, une progression de près de 9%. Vient ensuite le PTB avec près de 18% des scrutins, un mieux de 6,6%.

