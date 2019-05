Wallonie: le PTB se hisse en deuxième position dans la circonscription de Mons

A l'heure d'écrire ces lignes, les résultats restent partiels dans la circonscription de Mons avec 34 bureaux dépouillés sur 91. Ces premiers résultats montrent le PS qui garde la première place mais avec un léger recul qui le fait passer sous la barre des 40%. La liste socialiste est emmenée par la députée wallonne Joëlle Kapompole.

En deuxième position, avec près de 16%, c'est le PTB qui fait la plus belle progression. Une liste tirée par le conseiller communal montois John Beugnies.

Le parti du travail relègue donc pour l'instant en troisième place le MR qui serait en recul de plus 7%. les libéraux conduits par Jacqueline Galant connaitraient le plus gros recul dans la circonscription de Mons. Notons cependant que manquent encore les résultats de Jurbise, Lens et Quiévrain qui pourraient changer la donne.

Pas de grande percée d'Ecolo mais une progression de plus de 5%, les verts emmenés par le Framerisois Manu Disabato arrivent en quatrième position.

Mais répétons-le, ces résultats sont incomplets.

