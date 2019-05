Tournai-Ath-Mouscron: Ecolo et PTB dépassent le CDH pour les régionales

Avec 93 bureaux dépouillés sur 133, les tendances se confirment. La liste PS, emmenée par Rudy Demotte reste la première mais avec un net recul, de plus de 7%. Recul également pour le MR, emmené par le ministre sortant Jean-Luc Crucke et pour le CDH, emmené par la Mouscronnoise Mathilde Vandorpe, ils perdraient plus de 5%.

Ecolo se hisse en troisième place et progresse de plus de 6%. C'est l'échevine d'Enghien, Bénédicte Linard qui emmène cette liste.

Mais le parti qui progresse le plus est le PTB. La liste tirée par Jori Dupont se classe en cinquième position avec plus de 11% des voix, au coude à coude avec le CDH.

