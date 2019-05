Régionales wallonnes: le MR se tasse, Ecolo passe à 20% et gagne un 2ème siège

Les résultats se précisent pour les Brabançons wallons aux élections régionales. 136 bureaux sont dépouillés sur les 156 que compte la province.

Dans son fief libéral, le MR passerait sous la barre des 40%, avec 33,95% (-7,51%) mais limiterait la casse en conservant ses 4 élus brabançons au Parlement wallon.

Ecolo est le parti qui progresse le plus (+8,34%) et dépasserait les 20% des suffrages. Ce qui permettrait aux Verts de gagner un 2ème élu. Un siège qu'Ecolo chiperait au PS, en baisse (-4,74%), et qui ne compterait donc plus qu'un seul élu.

Le cdH, malgré une diminution de 3,43% conserverait son unique siège.

PTB obtient 7,49% et Défi 6,1%.

