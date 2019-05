Régionales pour la circonscription de Soignies-La Louvière : PS en tête devant le PTB et le MR

Dans la circonscription de Soignies-La Louvière, les résultats pour les élections régionales: 38 bureaux dépouillés sur 84: le PS est à 37,91%, PTB 16,94%, le MR 15,11%, Ecolo 10,48%, CDH 8,60%, Parti populaire 3,54%, Défi 3,39%, Listes Destexhe 1,60%, Collectif citoyen 1,25%, Demain 1,18%.

Dans cette nouvelle circonscription qui enverra 5 députés wallons au Parlement à Namur, le parti socialiste arrive largement en tête. La percée la plus spectaculaire vient du PTB qui à l'heure actuelle est le deuxième parti de la circonscription devant le Mouvement réformateur. Ecolo avec un peu plus de 10% ne réalise pas le raz-de-marée attendu et se positionne devant le CDH.

