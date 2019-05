Régionales flamandes: à Maasmechelen, le Vlaams Belang triple son score et dépasse les 20%

Aux élections régionales flamandes, la tête de liste N-VA du Limbourg est une figure connue : il s'agit de l'ancien ministre fédéral de la Défense Steven Vandeput. 289 bureaux sur 636 ont été dépouillés. La N-VA accuse une baisse de plus de 9 points mais reste en tête à 22,9 %. Le Vlaams Belang arrive deuxième en dépassant les 20 %, à 20, 2 %. Le CD&V arrive troisième avec 17,9 %.

A Maasmechelen, 40 bureaux ont été dépouillés sur 51. Le Vlaams Belang arrive en tête avec 20,9 %, soit 14 points de plus qu'en 2014. Le CD&V suit avec 17,1 % et la N-VA est troisième avec 16,4 %.

Dans le canton d'Hasselt, 50 bureaux sur 99 ont été dépouillés : la N-VA perd 8 points mais garde la première place à 26,8 %. Le Vlaams Belang triple son score pour arriver en second à 15,9 %. Le CD&V, l'Open Vld et le sp.a suivent à moins de 15 %. En septième place, le PVDA améliore son score à 7 %.

Dans le canton de Peer, le Vlaams Belang, la N-VA et le CD&V font la course en tête, alors que 30 bureaux ont été dépouillés sur 43. Les deux partis sont respectivement à 21,5%, 20 % et 19,9 %.

