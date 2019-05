Régionales flamandes: à Louvain, la N-VA de Ben Weyts se maintient en tête, talonnée par Groen

Dans la province du Brabant flamand, deux têtes de liste connues s'affrontent ce dimanche aux régionales : le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts pour la N-VA, et la présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten. Après le dépouillement de 314 bureaux sur 834, la N-VA arrive en tête avec 26,4 %, suivie par trois partis dans un mouchoir de poche : Groen à 14,4 %, l'Open Vld à 14,2 % et le CD&V à 13,1 %. Le Vlaams Belang suit avec 12,3 %, soit plus du double de son score de 2014.

Dans le canton de Louvain, 140 bureaux de vote sur 165 ont été dépouillés. La N-VA perd quelques points mais se maintient en tête à 25,3 %, devant Groen qui fait une bonne percée à 19,9 %. Les autres grands partis (CD&V, Open Vld et sp.a) accusent une baisse. Le Vlaams Belang se positionne en sixième place, et triple presque son score de 2014 avec 8,6 %.

A Haacht, 70 bureaux sur 77 ont été dépouillés. La N-VA baisse de 4 % mais reste en tête avec 28,7 %. L'Open Vld arrive deuxième avec 17,9 %. Le Vlaams Belang est troisième, il triple son score pour atteindre les 13,4 %.

Il vous sera également possible de comparer les résultats de ce scrutin 2019 avec les graphiques et résultats des élections fédérales pour la circonscription du Brabant flamand de 2014.

Dès que les résultats seront plus complets, vous pourrez également consulter une projection des résultats en nombre de sièges.

