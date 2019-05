Régionales à Namur : MR et cdH perdent chacun un siège, récupérés par Ecolo et le PTB

Les résultats sont arrivés tard pour la circonscription namuroise. Des problèmes de réseau ont fortement ralenti l’acheminement des résultats. Le Parti socialiste reste en première position avec 23,2% des voix devant le MR. Ecolo et le PTB sortent gagnants du scrutin.

Le parti Ecolo progresse de 6,47%. Le PTB davantage encore. Le cdH perd des plumes en se retrouvant proche des 15,5% soit plus de 5,5% de moins qu’en 2014. Le départ de Maxime Prévot au niveau fédéral, remplacé par Benoit Dispa, le bourgmestre de Gembloux, explique en partie ce résultat tandis que le cdH se maintiendrait au niveau fédéral dans la province.

S’il reste en première position, le Parti socialiste perd 5,6% et regrette la percée du PTB : « C’est ce qu’on peut appeler un vote « rejet » mais l’électeur a toujours raison », explique Jean-Charles Luperto, tête de liste et député-bourgmestre de Sambreville sur le plateau de Canal C.