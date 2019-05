Région: Ecolo et le PTB en hausse dans la circonscription de Verviers (résultats partiels)

La plupart des résultats sont à présent connus pour les élections régionales, dans la circonscription de Verviers. Selon ces résultats partiels, le parti Ecolo serait le gagnant du scrutin régional, enregistrant une hausse de 7,4 points de pourcentage (pp). Avec 18% des voix, les Verts seraient troisième, juste derrière le MR et le CDH.

Autre parti en forte hausse, le PTB glane 6,12 pp.et rassemble près de 10% des suffrages.

Les humanistes francophones perdent du terrain, avec 2,2 pp de moins par rapport à 2014. Le CdH obtient ainsi 16,48% des suffrages.

Le Parti populaire perd quant à lui 1,40 pp et n'obtient que 5,28% des suffrages.

Le MR, qui reste premier parti accuse toutefois une lourde chute, avec une perte de 4,45 pp et 26,00% des voix.

Le plus gros perdant n'est autre que le PS, qui baisse de 6,36 pp, à 17,8%.

La circonscription de Verviers envoie six députés au Parlement wallon.

Canton de Dison : montée d'Ecolo et surtout du PTB

A Dison, les résultats sont complets (5 bureaux sur 5) : le PS perd des plumes (-5,10%) mais reste le premier parti avec 34,81%. Le PTB fait un véritable bond : +12,48% et devient le deuxième parti du canton. Viennent ensuite Ecolo (+5,8%) et le MR (-4,17%). Le CDH dégringole derrière le Parti Populaire, en perdant 7,8%, il ne pèse désormais plus que 5,5%.

Canton de Herve : le MR et le CDH perdants ?

Dans le canton de Herve, les résultats sont également complets. Ils montrent de fortes baisses pour le MR (-5,58 pp)et le CDH (-6,11%), deux partis menés respectivement par Pierre-Yves Jeholet et Marie-Martine Schyns. Ils restent néanmoins les deux premiers partis, devant un PS stable (-0,99%). On notera la hausse significative d'Ecolo (+5,33%) et du PTB (+5,85).

Canton d'Eupen : Ecolo, grand vainqueur

Ecolo gagne près de 10 pp par rapport au précédent scrutin (+9,74 pp) et rassemble. 27,03% des électeurs. Le CdH est second avec 25,58% des voix, soit une légère hausse de 1,13 pp.

Les socialistes enregistrent par contre une lourde chute : - 8,75 pp avec 15,75% des votes.

Coup dur également pour les libéraux : ils perdent 5,17 pp et rassemblent un peu moins de 19% des électeurs.

Dès que les résultats seront plus complets, vous pourrez également consulter une projection des résultats en nombre de sièges.

►► Pour découvrir les résultats globaux, cliquez ici.