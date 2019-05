Région: Ecolo et le PTB en forte hausse dans la circonscription de Verviers

La totalité des résultats sont à présent connus pour les élections régionales, dans la circonscription de Verviers. Ecolo enregistre la plus forte progression avec une hausse de 7,12 points de pourcentage (pp). Avec près de 18% des voix, les Verts sont ainsi troisièmes, juste derrière le MR et le CDH.

Autre parti en forte hausse, le PTB qui glane 6,94 pp.et rassemble près de 11% des suffrages.

Les humanistes francophones perdent du terrain, avec 3,24 pp de moins par rapport à 2014. Le CdH obtient ainsi 15,43% des suffrages.

Le Parti populaire perd quant à lui 1,26 pp et n'obtient que 5,42% des suffrages.

Le MR, qui reste premier parti, accuse toutefois une lourde chute, avec une perte de 4,8 pp et rassemble un peu moins de 26,00% des voix.

Le plus gros perdant n'est autre que le PS, qui baisse de 5,83 pp, à 18,33%.

La circonscription de Verviers envoie six députés au Parlement wallon.

Canton de Dison : montée d'Ecolo et surtout du PTB

A Dison, le PS perd des plumes (-5,10%) mais reste le premier parti avec 34,81%. Le PTB fait un véritable bond : +12,48% et devient le deuxième parti du canton. Viennent ensuite Ecolo (+5,8%) et le MR (-4,17%). Le CDH dégringole derrière le Parti Populaire, en perdant 7,8%, il ne pèse désormais plus que 5,5%.

Canton de Herve : le MR et le CDH perdants ?

Dans le canton de Herve, les résultats montrent de fortes baisses pour le MR (-5,58 pp)et le CDH (-6,11%), deux partis menés respectivement par Pierre-Yves Jeholet et Marie-Martine Schyns. Ils restent néanmoins les deux premiers partis, devant un PS stable (-0,99%). On notera la hausse significative d'Ecolo (+5,33%) et du PTB (+5,85).

Canton d'Eupen : Ecolo, grand vainqueur

Ecolo gagne près de 10 pp par rapport au précédent scrutin (+9,74 pp) et rassemble. 27,03% des électeurs. Le CdH est second avec 25,58% des voix, soit une légère hausse de 1,13 pp.

Les socialistes enregistrent par contre une lourde chute : - 8,75 pp avec 15,75% des votes.

Coup dur également pour les libéraux : ils perdent 5,17 pp et rassemblent un peu moins de 19% des électeurs.

Dès que les résultats seront plus complets, vous pourrez également consulter une projection des résultats en nombre de sièges.

