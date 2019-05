Province de Luxembourg: le cdH en recul, Ecolo espère décrocher un siège

Les résultats des élections fédérales pour la circonscription de Luxembourg sont toujours très partiels.

D'après les premiers chiffres, le cdH, habituellement premier parti de la province est en recul. Plus d'un tiers des bureaux sont dépouillés et on observe une baisse de 10% chez les Humanistes. Le cdH a pour le moment 22,76% des voix, alors que le MR a récolté 22,81% des suffrages. Le PS, lui, est en légère diminution et obtient 19,26% des voix.

Les Libéraux espèrent devenir le premier parti en Luxembourg. Ecolo, lui, progresse un peu partout dans la province (+ 7,81% ) et enregistre 15,75% des voix. Les Verts espèrent même décrocher, pour le première fois, un des quatre sièges luxembourgeois à la Chambre. Le PTB décroche 9,52 % des voix. Et Défi, de son côté, n'enregistre que 3,02% des voix.

Quelques résultats par canton

Résultats complets dans le canton d'Houffalize. Le cdH y reste premier parti avec 27,12% mais c'est beaucoup moins qu'en 2014, où les Humanistes avaient obtenu 40,06%. Un recul donc de 12,93%. Le MR arrive en deuxième position avec 22,49%. Ecolo devance le PS avec 16,32% des voix. Les socialistes obtiennent 14,63% des voix.

Dans le canton de Messancy, 4 bureaux sur 8 ont été dépouillés. Le PS l'emporte pour le moment avec 24,6% des voix , en légère diminution par rapport à 2014 (-1,63%). Le cdH enregistre 22,49% des voix et est en baisse par rapport à 2014 (- 6,57%). Ecolo obtient 17,55% et augmente de 8%. Le MR est à 16,05%, en diminution de 3,37% par rapport au précédent scrutin. Le PTB obtient 8,41% des voix.

Dans le canton de La Roche-en-Ardenne, 75% des bureaux sont dépouillés. Le MR est en tête avec 28% des voix, en quasi statu quo par rapport à 2014 (-0,24%). On retrouve ensuite le cdH avec 19,58% des voix, en net recul par rapport à 2014, en diminution de 15,41%. Le PS décroche 17,15% des voix, en léger recul de 1,38%. Ecolo progresse lui de 7,10% et obtient 13,41% des suffrages. Le PTB obtient 11,22 %.

Dans le canton de Bouillon, 2 bureaux sur 3 sont dépouillés. Le MR arrive premier parti avec 32,18% (augmentation de 6,13%). Il est suivi du PS (21,47%) qui diminue de 10%. Le cdH est en perte de vitesse également avec 17,01%, il diminue de 8,95%. Ecolo arrive en quatrième place avec 11,84%, c'est une augmentation de 6,52%.

Il vous sera également possible de comparer les résultats de ce scrutin 2019 avec les graphiques et résultats des élections fédérales pour la circonscription de Luxembourg de 2014.

Dès que les résultats seront plus complets, vous pourrez également consulter une projection des résultats en nombre de sièges.

