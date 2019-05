Premières indications de vote aux élections régionales wallonnes 2019

Ce ne sont encore que des tendances et elles reflètent particulièrement les résultats compilés sur les votes des Belges de l’étranger, sur ceux de quelques bureaux en province de Liège, de Namur et, dans une moindre mesure, du Luxembourg. Les tout premiers scores s’affinent mais sont encore probablement assez éloignés du résultat final.



Alors que 5% des bureaux sont à présent dépouillés, Ecolo cède la première place au MR qui peut compter sur 24,97%. Le cdH prend aussi de l’avance sur Ecolo à un fifrelin près. Les Verts obtiennent pour le moment 20,49% et les oranges 21,71%.

Le PS caracole à la 4ème place avec 17,54% suivi du PTB qui fait une percée à 6,90%, du PP à 3,30% et de Défi qui engrange 1,99%.



Le rythme du dépouillement commence à s’accélérer. Pour l’instant, la majorité des résultats émane de la région liégeoise. Dès que le Hainaut, Namur et le Brabant wallon auront fourni un peu plus de positions, on commencera à y voir un peu plus clair. On sait que la photographie que font les sondages est rarement totalement confirmée au moment des élections mais ils livrent généralement au moins une tendance dont, à ce stade, les résultats s’écartent considérablement.

