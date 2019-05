Les résultats des élections régionales bruxelloises 2019 : Ecolo et MR au coude à coude

Les résultats commencent à tomber même s'ils se limitent jusqu'à présent à trois cantons : Ixelles, Saint-Josse et Schaerbeek. Ecolo est passé en tête, talonné par le MR. Apparemment largué, le PS est loin d'être battu : les cantons actuellement partiellement dépouillés ne sont pas ceux qui lui sont le plus favorables.

Dans le collège électoral flamand, sur la base des bureaux dépouillés, Groen mène la danse devant l'Open-VLD. Ni la N-VA, ni le Vlaams Belang, pris ensemble ou isolément, ne sont en mesure de bloquer le fonctionnement du gouvernement bruxellois. Pour l'instant, bien sûr.

Premiers résultats dans le canton de Saint-Josse, dominé par le MR, en hausse de 4,5%. Ecolo progresse de 9% quand le PS régresse d'autant. DéFI régresse, tandis que le CDH se maintient à son niveau de 2014 autour des 12%. Ces résultats sont à considérer avec une extrême prudence puisqu'ils ne concernent que 20 bureaux sur 102.

Un premier résultat bruxellois est tombé dans le canton d'Ixelles. Il n'est pas encore significatif puisqu'il ne concerne que 10 bureaux sur une centaine. C'est Ecolo qui arrive en tête avec 27,93% (en hausse de 13%) devant le MR (21,44), DéFI (18,92), le PS (12,29) et le PTB (8,27) et le CDH (4,64). Le Parti Populaire et la Liste Destexhe se trouvent en dessous du seuil électoral de 5%.

Pas de percée N-VA côté flamand

Côté flamand, Groen effectue une belle percée avec 28,2% (+6) devant un VLD en perte de vitesse à 15%. Le Vlaams Belang s'affiche à la hausse avec 6,75% tandis que le CD&V cède 6 points à ce stade du dépouillement.