Les résultats des élections régionales bruxelloises 2019 : Ecolo et Groen font toujours la course en tête

Comme prévu, avec l'avancement - laborieux - du dépouillement, le PS effectue une remontée grâce aux cantons qui lui sont les plus favorables. Un temps revenu en 2e position, le PS est retombé à la 3e place, très proche du MR. Il reste encore un peu moins de 50% des bureaux à dépouiller. Ces résultats sont donc loin d'être définitifs même s'ils commencent à devenir significatifs. A signaler, côté francophone, que le PTB a dépassé le CDH, qui peine à se maintenir au-delà du seuil électoral.

Côté flamand, Groen caracole en tête devant l'Open-VLD, en nette perte de vitesse, la N-VA et le SP.a (présent sous le nom de One.brussels). Rayon surprise, notons la percée de la liste citoyenne Agora qui, à ce stade, avec un peu plus de 7%, ferait son entrée au Parlement bruxellois dans le collège flamand. Le CD&V risque d'être le grand perdant et de perdre sa place dans le gouvernement bruxellois.

Ecolo cartonne dans le canton d'Ixelles

Le dépouillement est terminé dans le canton d'Ixelles (qui inclut Auderghem et Watermael-Boitsfort). Ecolo y enregistre une poussée spectaculaire par rapport à 2014. Les Verts augmentent de 12%, dépassant les 27%. MR, DéFI et le PS suivent dans cet ordre, puis viennent le PTB et le CDH, juste au-dessus du seuil de 5% pour les démocrates-humanistes. Ce résultat n'est guère surprenant puisque le canton d'Ixelles englobe deux communes à mayorat Ecolo, Ixelles et Watermael-Boitsfort.

Le PS en tête dans le carton de Schaerbeek

Dépouillement terminé également dans le canton de Schaerbeek. Le PS y arrive en tête avec 26,09%, en baisse sensible par rapport à 2014 (-5,45%). Ecolo confirme la tendance globale à la progression, grimpant de 8,3% à 18,1, devançant DéFI et sa tête de liste schaerbeekoise Bernard Clerfayt (16,45% en légère progression). Le PTB décroche la 4e place devant ... le MR, en chute libre à 10,8%. Le CDH ferme la marche avec un petit 7%.

Côté flamand, confirmation de la victoire de Groen, en légère hausse à 23,09% devant la N-VA et l'Open-VLD, grand perdant du scrutin dans le collège flamand. Le parti du vice-ministre-président Guy Vanhengel cède 13% dans le canton de Schaerbeek, qui englobe Evere, la commune de Guy Vanhengel. Confirmation de la liste citoyenne Agora, avec 7,1% elle se maintient au-dessus du seuil électoral.