Le PTB est le vainqueur des élections dans la circonscription Charleroi-Thuin aux régionales.

Alors qu'il ne reste que 4 bureaux à dépouiller sur 167, le PTB se présente en grand gagnant de ces élections avec une progression de 10,4%. Ecolo avance aussi mais dans une moindre mesure : + 4,8%. Cela se fait principalement au détriment du PS qui perd 6,9%. Les MR et CDH perdent également quelques plumes. En terme de sièges, la circonscription envoie 10 députés à Namur. La répartition se présenterait comme suit : PS 4 (-1), MR 2 (-1), PTB 2 (+2), Ecolo 1 (+1), CDH 1 (=). Les chiffres entre parenthèses illustrent la progression/régression par rapport au scrutin de 2014. Les représentants de la circonscription devraient être Paul Furlan, Latifa Gahouchi, Mourad Sahli et Philippe Blanchard pour le PS. Nicolas Tzanetatos et Rachel Sobry pour le MR. Germain Mugemangango et Amandine Pavet pour le PTB. Christophe Clersy pour Ecolo. Julien Matagne pour le CDH.

►► Pour découvrir les résultats globaux, cliquez ici.