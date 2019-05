La N-VA perd des plumes au Parlement flamand au profit du Vlaams Belang, le PTB fait son entrée

Il vous sera également possible de comparer les résultats de ce scrutin 2019 avec les graphiques et résultats des élections régionales flamandes de 2014.

Après plus d'un tiers des votes dépouillés, la N-VA semblerait conserver sa première place au Parlement flamand mais perd environ 4 %. Le Vlaams Belang multiplie par trois son score pour arriver en seconde place. Les partis traditionnels (sp.a, Open Vld et CD&V) subissent une baisse. Le CD&V descend à la troisième place. Groen enregistre une légère augmentation, mais augmente beaucoup moins que ce que les sondages prévoyaient. Le parti PTB-PVDA devrait avoir son premier représentant avec 5,9%.

Coalition actuelle ou bourguignonne?

La coalition actuelle (N-VA, Open-Vld et CD&V) pourrait être rempilée. Une autre option serait la coalition bourguignonne qui était au pouvoir à Anvers : N-VA, sp.a et Open Vld. Ces trois partis obtiendraient néanmoins une majorité plus mince que le premier scénario.