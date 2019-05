La moitié des bureaux dépouillés: les tendances se précisent aux élections régionales wallonnes 2019

La barre des 50% de bureaux dépouillés et encodés est désormais franchie. Le paysage politique qui composera le Parlement wallon se précise davantage.



Les premiers

Au long de l’après-midi, on a vu se mettre progressivement en place deux rapports de force: la lutte pour le premier rang d’abord. Elle se joue comme on pouvait l’attendre entre le PS et le MR mais on n’imaginait peut-être pas qu’elle pourrait être aussi serrée. Le PS, à 24,75%, est pour le moment en tête avec un fifrelin d’avance sur le MR qui est à 23,01%.



Les seconds

En deuxième ligne, le combat était moins attendu entre Ecolo et le cdH. A priori, le premier devait largement distancer le second. A ce moment de la soirée, la chose est moins certaine. Ecolo progresse bien sûr mais il est à 15,01% alors que le cdH qu’on s’accordait généralement à voir plonger, au contraire limite les pertes et reste à 12,63%.

Demi-surprise aussi de ce scrutin: le score du PTB qui était annoncé en progression mais qui dépasse sans doute les espérances de ses militants. Le PTB est en ce moment à 12,09%, à très peu de distance du cdH.



Entre 2014 et 2019

Les rangs sont une chose. Les progressions et les pertes en sont une autre. A ce compte-là, les deux croissances les plus remarquables au Parlement wallon s’enregistrent chez Ecolo et le PTB. Le premier conforte son score avec une augmentation de 6,39% et le second avec 6,33% de plus qu’en 2014.

En revanche, le PS et le MR qui restent en tête des votes ont respectivement perdu 6,15% et 3,68% et le cdH 2,54%.

A cette heure, la projection en termes de sièges est encore compliquée. Mais ce sera un des prochains exercices auxquels nous tenterons de nous livrer sur cette page.



