Elections régionales wallonnes 2019: configuration du nouveau Parlement

Raoul Hedebouw : "Le PTB a réalisé une percée majeure en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie !"... Raoul Hedebouw a pris la parole aux alentours de 21h50 devant un parterre de militants PTB. Le sourire aux lèvres, il a affirmé pouvoir dire avec « fierté » qu’une « percée majeure » a été entamée par le PTB « en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie ». « Vous le saviez, c’était un objectif majeur pour notre parti, celui d’enfin pouvoir rentrer à partir de la Flandre. Nous avons fait beaucoup d’efforts car pour nous la solidarité signifie quelque chose. Nous sommes encore un parti national, nous sommes un parti qui voulait montrer qu’il était possible de faire une percée en Flandre en concentrant nos forces, en concentrant nos solidarités et c’est avec grand plaisir que je vous annonce que la province d’Anvers enverra deux députés fédéraux dont le président Peter Mertens. Et deux élus au Parlement flamand à partir d’Anvers et deux élus à partir de Limbourg », a déclaré le porte-parole du Parti des Travailleurs belges sous les applaudissements des partisans du PTB. « Ce qui est très clair c’est qu’à Bruxelles, on irait vers 14-15% des voix donc c’est une percée majeure. À partir de la Wallonie, on enverra au moins 5 à 6 députés fédéraux », s’est félicité l’ex député. Selon lui, les résultats du PTB au scrutin de ce dimanche sont « un signal très clair vers tous les partis traditionnels que le peuple en a marre des politiques anti-sociales qui ont été menées ». « Les gens en ont marre de cette société où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres », a-t-il ajouté, toujours ovationné par la foule.