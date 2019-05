Elections régionales en province de Luxembourg: le cdH en perte de vitesse et dépassé par le MR

Les résultats des élections régionales wallonnes pour la circonscription d'Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Virton sont presque complets.

cdH, MR et PS sont tous trois en recul. Ecolo et PTB sont en hausse.

Actuellement, 106 bureaux sont dépouillés sur 110. Le cdH est en recul et perd son statut de premier parti de la province. Les Humanistes obtiennent environ 22 % des voix (une diminution de plus de 6 %).

Le MR arrive en tête et devient donc le premier parti avec 25% des voix même si les libéraux sont eux aussi en diminution (de 3 %).

Le PS, de son côté, diminue également, d'un peu plus de 3 %, et obtient 19,5 %. Ecolo enregistre 14,73 % des voix et est en progression de 6 %. A noter aussi la forte progression, le PTB obtient 9 %, en augmentation de plus de 7%.

6 sièges luxembourgeois sont à pourvoir pour le parlement wallon. Ecolo envoie son premier élu luxembourgeois à Namur, Jean-Philippe Florent. Les autres élus sont donc : Willy Borsus et Anne Laffut pour le MR. René Collin et Anne-Catherine Goffinet pour le CDH et Philippe Courard pour le PS.

