Elections fédérales : trois quarts des résultats sont connus pour le Hainaut.

Le PTB et Ecolo semblent être les gagnants de ce scrutin avec respectivement +9,5% et plus 7% des voix. Cela s'opère principalement au détriment du PS qui perd plus de 8% par rapport à 2014. Le CDH et le MR perdent également des plumes. En projection de sièges à la chambre, le PS en perdrait 2 avec 7 représentants. Le MR également avec seulement 3 représentants. Le CDH conserverait ses 2 députés. Avec 3 représentants, Ecolo (+2) et le PTB (+3 contre 0 en 2014) font une perçée remarquée.

►► Pour découvrir les résultats globaux, cliquez ici.