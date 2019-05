Elections fédérales : le PTB opère la plus forte progression en Hainaut

Le PTB et Ecolo semblent être les gagnants de ce scrutin avec respectivement +10,2% et +6,6% des voix. Cela s'opère principalement au détriment du PS qui perd plus de 7,8% par rapport à 2014. Le CDH et le MR perdent également des plumes. En projection de sièges à la chambre, le PS en perdrait 1 avec 8 représentants. Le MR en perdrait 2 avec seulement 3 représentants. Le CDH perdrait un de ses deux élus. Avec 3 représentants, Ecolo (+2) et le PTB (+3 contre 0 en 2014) font une perçée remarquée. Les élus devraient être Elio Di Rupo, Ludivine Dedonder, Hugues Bayet, Patrick Prévot, Daniel Senesael, Eric Thiébaut, Özen Özlem et Laurence Zanchetta pour le PS. Denis Ducarme, Marie-Christine Marghem et Caroline Taquin pour le MR. Marco Van Hees, Sofie Merckx et Roberto d'Amico pour le PTB. Jean-Marc Nollet, Marie-Colline Leroy et Albert Vicaire pour Ecolo. Catherine Fonck est la seule élue CDH pour la province.

