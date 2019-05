Elections fédérales à Namur : le PTB prend un siège au MR, le PS est premier parti

Dans la province de Namur, le cdH progresse de 1%. Ecolo prend un peu moins de 5,5% et obtiendrait 15% des voix. Le PTB perce de façon assez spectaculaire également en réalisant un score aux alentours de 12%.

Le cdH jouait gros dans la province de Namur. Son président Maxime Prévot mène la liste des humanistes et tente de contredire les sondages. A ce stade du dépouillement, il parviendrait donc à faire (très légèrement) progresser son parti dans la province de Namur.

Le PTB surprend

Les réformateurs perdent des plumes : un peu plus de 8,5% pour le MR tandis que le PS perd 5,72%. Les deux partis ont longtemps été au coude à coude avant que le Parti socialiste ne se détache. La première place va décider du nombre de sièges décrochés au Parlement fédéral.

David Clarinval, tête de liste MR, dans l’arrondissement prend acte de la perte probable d'n siège dans l’arrondissement mais se dit surpris sur le plateau de la télévision locale namuroise Canal C : « L’extrême gauche, avec des discours simplistes, plait et donc c’est à nous de mieux expliquer aux électeurs. Les gilets jaunes (sous entendu plus favorables au PTB) ont battu les gilets verts malgré tout donc la victoire des Ecolo n'est pas si grande qu'annoncé ».

Thierry Warmoes, tête de liste PTB, trouve lui que les extrêmes viennent d’ailleurs : « C’est votre politique qui est extrême. Les gens veulent croire qu’on peut faire autrement. Sabine Laruelle (tête de liste régionale dans l’arrondissement de Namur) disait qu’il y avait de l’argent en Belgique… Les gens pensent qu’on peut aller le chercher ailleurs que chez les gens qui souffrent ».

De son côté Défi réalise un score proche de 5%.