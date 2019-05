Ecolo en tête des élections fédérales pour la circonscription de Bruxelles-Capitale

Les premiers résultats des élections fédérales pour la circonscription de Bruxelles-Capitale sont tombés. Ils sont partiels et concernent les cantons d’Ixelles, de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek. On parle de moins de 25% des bureaux dépouillés (144 bureaux sur 818).

En tête, à 19h, en additionnant les premiers résultats des trois cantons, c’est le parti Ecolo. Les Verts totalisent 25,49%: c’est un bond d’environ 15% par rapport aux précédentes fédérales. Ils sont suivis par le MR de Didier Reynders avec 20,52% (-2,55%). Le PS tiré par Ahmed Laaouej est le troisième parti avec 14,98% et recule de 9,8% par rapport au scrutin de 2014. DéFI, emmené par François De Smet, se stabilise avec 11,88% (+0,79%). Le PTB*PVDA est à 8,97% et progresse de 5,1%.

Le cdH de Georges Dallemagne (qui a remplacé Joëlle Milquet en tête de liste peu avant le scrutin) recule de 3% et atteint 6,30%.

Les Listes Destexhe, emmenée à la Chambre par Alain Destexhe, longtemps conseiller communal à Ixelles, totalise 2,72%. Le Parti populaire enregistre 1,58% des voix.

Côté néerlandophone, N-VA et Vlaams Belang ne progressent pas pour l’instant à Bruxelles, en tout cas aussi nettement que ce qu'indiquent les premiers résultats livrés en Flandre. La N-VA fait 2,70% (+0,05%) et le Belang atteint 1,08% (+0,05%).

Rappelons que la circonscription de Bruxelles-Capitale comprend également le canton spécial des Belges de l'étranger, souhaitant voter pour les candidats bruxellois et les votes émis dans le canton de Rhode-Saint-Genèse pour les communes à facilités.

