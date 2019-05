Dinant-Philippeville: qui va remporter le duel entre François Bellot et Pierre-Yves Dermagne ?

Dans le canton de Rochefort, deux bureaux de votes sont dépouillés à ce stade et laissent paraître un très bon résultat pour le PS devant le MR. Le PS grimperait à 34,36% (+8,2%) tandis que le MR perdrait à ce stade 2,9% et obtient un score de 30,98%. A noter une percée du PTB qui atteint 10,89% et une légère montée de 2,5% pour Ecolo.

Le canton est le théâtre du duel entre les deux têtes de liste pour le Parlement wallon: l'ancien bourgmestre MR François Bellot semblerait donc à nouveau devoir laisser à Pierre-Yves Dermagne, nouveau bourgmestre, la palme en terme de popularité.

