Brabant flamand: Maggie De Block et l'Open Vld chutent dans le canton d'Asse

Dans la circonscription du Brabant flamand, trois têtes de liste flamandes connues s'affrontaient dans le cadre des élections fédérales : Theo Francken (N-VA), Maggie De Block (Open Vld) et Dries Van Langenhove (indépendant sur la liste du Vlaams Belang). 704 des 834 bureaux ont été dépouillés. Les résultats donnent pour l'instant la N-VA à 27,9 %, suivie de l'Open Vld à 15,6 %, une perte de 9,5 points. Le CD&V est à 13,5 % et le Vlaams Belang à 13,4 %, triplant son score de 2014. Groen arrive à 11,8 % et le sp.a à 9,8 %.

Dans le canton de Louvain, tous les bureaux ont été dépouillés. La N-VA arrive en tête avec 26 %, suivie de Groen avec 18,1 %. Les partis traditionnels (Cd&V, Open Vld et sp.a) perdent du terrain. Le Vlaams Belang triple presque son score pour arriver à 8,4 %.

Dans le canton d'Asse, dont fait partie la commune de Merchtem, où est née Maggie De Block, l'Open Vld s'effondre. Les libéraux perdent 14 points et arrivent à 16,8 %, derrière la N-VA et ses 29,2 %. Le Vlaams Belang, troisième, fait un bond à 15,2 %. Suivent le CD&V à 13,6 %, Groen à 9,5 % et le sp.a à 7,7 %.

Il vous sera également possible de comparer les résultats de ce scrutin 2019 avec les graphiques et résultats des élections fédérales pour la circonscription du Brabant flamand de 2014.

Dès que les résultats seront plus complets, vous pourrez également consulter une projection des résultats en nombre de sièges.

►► Pour découvrir les résultats globaux, cliquez ici.