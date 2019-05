Brabant flamand: Maggie De Block et l'Open Vld chutent aux fédérales

Dans la circonscription du Brabant flamand, trois têtes de liste flamandes connues s'affrontaient dans le cadre des élections fédérales : Theo Francken (N-VA), Maggie De Block (Open Vld) et Dries Van Langenhove (indépendant sur la liste du Vlaams Belang). Verdict : un statu quo pour la N-VA, qui culmine à 28 %. L'Open Vld perd près de 10 points et arrive deuxième avec 15,44 %. Troisième, le CD&V (13,77 %) dépasse de peu le Vlaams Belang, qui fait comme dans les autres provinces une poussée fulgurante pour arriver à 13,49 %. Suivent Groen (11,79 %), sp.a (9,54 %), PVDA (4,81 %) et DéFI (1,96%).

Dans le canton de Louvain, la N-VA arrive en tête avec 26 %, suivie de Groen avec 18,1 %. Les partis traditionnels (Cd&V, Open Vld et sp.a) perdent du terrain. Le Vlaams Belang triple presque son score pour arriver à 8,4 %.

Dans le canton d'Asse, dont fait partie la commune de Merchtem, où est née Maggie De Block, l'Open Vld s'effondre. Les libéraux perdent 14 points et arrivent à 16,8 %, derrière la N-VA et ses 29,2 %. Le Vlaams Belang, troisième, fait un bond à 15,2 %. Suivent le CD&V à 13,6 %, Groen à 9,5 % et le sp.a à 7,7 %.

