C’est la question centrale des prochaines élections communales. Le PS et le MR-Open VLD ne le cachent pas vraiment, ils souhaiteraient rempiler pour six ans. "C’est une équipe formidable. On se respecte les uns les autres, personne ne se tire dans le dos. Il y a un vrai esprit au sein de cette majorité. Et ce malgré la succession de trois bourgmestres en cinq ans" nous glisse Alain Courtois, premier échevin et tête de liste MR.

Malgré aussi le climat extrêmement tendu entre le PS et le MR au niveau régional ou fédéral. "Ici, à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, on s’en fout de ces tensions! " rajoute Alain Courtois. "Pourquoi on importerait ces querelles à l’échelon local? Ça n’a pas de sens".

Un nouveau rapport de force

Mais le rapport de force au sein l’actuelle majorité pourrait bien changer dans un an. Malgré les avancées sur un certain nombre de dossiers, malgré aussi la démission d’Yvan...