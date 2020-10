Zone euro : le PIB en hausse de 12,7% au 3e trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a rebondi de 12,7% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation d’Eurostat publiée vendredi.

"Il s’agit de loin des augmentations les plus importantes depuis le début des séries temporelles en 1995, et d’un rebond par rapport aux baisses du second trimestre 2020, quand le PIB avait diminué de 11,8% dans la zone euro et de 11,4% dans l’UE", commente l’office européen de statistiques.

