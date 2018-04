Zone euro: le chômage recule en février, au plus bas depuis décembre 2008

Le taux de chômage en zone euro a baissé en février à 8,5%, contre 8,6% en janvier et 9,5% il y a un an, indique mercredi Eurostat. Il s'agit du taux de chômage le plus faible enregistré dans la zone euro depuis décembre 2008.

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'est établi à 7,1%, contre 7,2% en janvier et 8,0% en février 2017. Dans ce cas, il s'agit du taux le plus faible enregistré depuis septembre 2008.

Selon l'office européen de statistiques, 17,632 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en février, dont 13,916 millions dans la seule zone euro. Sur un mois, le nombre de chômeurs a diminué de 201.000 dans l'UE et de 141.000 dans la zone euro. A un an d'intervalle, le chômage a baissé de 1,968 million de personnes dans l'UE et de 1,436 million dans la zone euro.