Zone euro: baisse du chômage en août, au plus bas depuis plus de 11 ans

Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en août, à 7,4%, en baisse par rapport au mois précédent (7,5%) et à août 2018 (8,0%), a annoncé lundi Eurostat. C'est le taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis mai 2008.

Eurostat estime qu'en août 2019, 12,169 millions de personnes étaient au chômage dans la zone euro. Sur un mois, le nombre de chômeurs a diminué de 115.000 dans la zone euro et 960.000 en un an.

En Belgique, le taux de chômage est de 5,5%

Le chômage dans l'ensemble de l'Union européenne s'élevait quant à lui à 6,2% en août, en baisse par rapport au taux de 6,3% de juillet et au taux de 6,7% d'août 2018. Cela demeure le taux le plus faible enregistré dans l'UE depuis le début de la série mensuelle sur le chômage en janvier 2000.

Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles en août 2019 ont été enregistrés en Tchéquie (2,0%) et en Allemagne (3,1%). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (17,0% en juin 2019) et en Espagne (13,8%). En Belgique, il était de 5,5%, selon l'office européen de statistiques.