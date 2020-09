Zalando se lance dans le vêtement d’occasion : geste écolo et solidaire ou coup marketing ?

"Cela fait partie des choses à encourager, dans un esprit de protection de l’environnement", estime Anne-Lise Sibony, professeure de droit à l’UCL. Le fait que Zalando soit une marque connue de l’e-commerce peut également jouer un rôle. "Il faut une instance qui crée de la confiance, explique Anne-Lise Sibony. Dans le commerce C2C [customer to customer, de particulier à particulier, ndlr], ça aide qu’il y ait une entité qui va garantir la vérification du bien, l’hygiène de l’échange, la logistique de l’envoi, etc."

Se tourner vers la mode d’occasion, c’est un geste écologique aussi, quand on sait que la mode est une industrie mondialisée qui génère beaucoup de transports et donc de rejets de gaz à effet de serre. "En permettant aux clients de donner à leurs accessoires de mode une nouvelle vie directement sur la plateforme, Pre-owned est une contribution importante à la stratégie de développement durable de Zalando", écrit le groupe, dont l’objectif est d’étendre la vie de 50 millions d’objets et d’éliminer d’ici trois ans les plastiques à usage unique.

"L’intérêt dans la mode "deuxième main" est fort et croissant, surtout auprès des millenials [les personnes nées entre les années 1980 et la fin des années 1990, ndlr]", explique Torben Hansen, porte-parole de l’entreprise, dans un communiqué. Il faut dire qu’avec le succès d’applications comme Vinted, deuxiememain.be ou Le Bon Coin, le marché de l’occasion est en plein essor : à la fois pour des raisons économiques (faire de bonnes affaires) et écologiques, car certains voient un geste militant dans le refus de participer à la fast fashion (la mode actuelle, qui consiste à changer très souvent de garde-robe).

Grande annonce dans le monde de la mode en ligne : Zalando, le géant allemand, lance un service d’échange de vêtements deuxième main en Europe (disponible en Allemagne et en Espagne dès ce lundi, puis en France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Belgique au mois d’octobre). Une offre qui permet d’échanger leurs articles contre du crédit pour d’autres achats ou pour soutenir une œuvre de bienfaisance.

Vendre en seconde main… pour racheter du neuf ?

Mais si l’initiative est effectivement à saluer sur le volet écologique, elle soulève des questions. "De prime abord, on peut considérer que c’est une bonne nouvelle : prolonger la vie des vêtements, c’est très bien, quand on connaît l’impact faramineux de l’industrie du textile sur l’environnement", admet Aurélie Melchior, de l’asbl Ecoconso. Elle rappelle que la fast fashion a fait doubler la consommation de vêtements depuis les années 2000 : "on achète 60% de vêtements en plus, et on les conserve moitié moins longtemps", regrette-t-elle.

Aurélie Melchior s’inquiète de la question du prix : "Zalando dit que les personnes qui veulent renvoyer des vêtements vont avoir l’équivalent en bon d’achat. Vont-elles dépenser le bon d’achat, et donc contribuer à renforcer des achats neufs ? Si on vend quelque chose en seconde main, on ne devrait pas racheter, sauf si c’est à nouveau du seconde main."

Du greenwashing ?

Même interrogation par rapport aux frais de retour, qui, comme l’indique Zalando, resteront gratuits. De quoi inciter à retourner les vêtements, et donc les faire à nouveau voyager, rendant le bilan carbone désastreux. "L’achat en ligne a cet inconvénient de dématérialiser les actes d’achat, note Aurélie Melchior, parlant d' "achat-caprice". Si on ne fait pas attention à l’environnement, c’est facile, il y a une vraie coupure avec le monde réel." Par ailleurs, Zalando affirme que la qualité sera contrôlée. Or, souvent, les vêtements de seconde main ont des accrocs : que fera l’entreprise des vêtements dont la qualité ne sera pas parfaite ?

Si ces aspects essentiels de l’écologie ne sont pas pris en compte, pourrait-on taxer Zalando de faire du "greenwashing", c’est-à-dire de marketing qui surfe sur la tendance écolo pour des raisons purement stratégiques, sans remettre en question les fondements de l’industrie ? "On ne peut peut-être pas aller jusque-là, tempère Aurélie Melchior. Il faut souligner que la seconde main est une vraie alternative. Mais il faut voir ce que Zalando mettra en place, ce qu’ils feront des vêtements non achetés, renvoyés, etc."